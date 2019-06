L’OREILLE CASSÉE/ BELPHEGORZ L’ALBUM !

Affaire sérieuse, on fête le 1er disque de BELPHEGORZ chez Closer, 11 titres, 10 chansons originales et une reprise extraordinaire de Kraftwerk, parfait !

Show case chez lollipop vendredi 21 juin

Release Party au Molotov, samedi 22 juin avec les Scams

PLAY LIST PAILLETTE

CLINIC Complex (extrait de Wheeltappers And Shunters, Domino)

HOT SNAKES No Hands (extrait de Peel Sessions, Swami Rec)

The STRUTS Body Talks (extrait de Young & Dangerous)

KING KRULE Rock Bottom

BELPHEGORZ Creepy Birthday (extrait de Belphegorz, Closer)

The SCAMS She’s Nothing For The While

BELPHEGORZ Waiting For Nightlights (Live Radio)

BELPHEGORZ Stinky City (extrait de Belphegorz, Closer)