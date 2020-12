L’OREILLE CASSÉE/ Bel enfant que veux tu pour Noël ?

Playlist « Un pick up pour écouter les disques de L’OREILLE Cassée ».

MOSSES MSR extrait de TV Sun, AnyWay

JELLO BIAFFRA And The Guantanamo School Of Medicine, The Last Big Gulp, extrait de Tea Party Revenge Porn, Alternative Tentacles

L.A. WITCH Motorcycle Boy extrait de Play With Fire Song, Suicide Squeeze Rec

LUCIDVOX You Are, extrait de We Are, Glitterbeat

The WAR On DRUGS Pain extrait de live Drugs, Super High Quality Rec

BLACK SABBATH Paranoid extrait de Paranoid

The CLASH I fought The Law

BOBBY FULLER FOUR I fought The Law

KURT VILE How lucky extrait de Speed, Sound, Lonely IV, Matador

SLADE Merry Christmas Everybody