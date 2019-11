L’OREILLE CASSÉE / AVE THE SOUND 10 ANS !

En vrac, des sélections Rock garage du label AVE THE SOUND, qui fête ses 10 ans ce samedi au Molotov, mais aussi notre voyage Psychédélique autour du monde avec cette fois ci l’Italie à l’honneur, du live de Big Star, et de la Folk bizarroïde pour compléter le programme, c’est L’OREILLE CASSÉE !

Play list Sorcières

RICHARD DWASON Two Hallves (extrait de 2020, Weird World)

HEN OGLEDD Tyny Witch Hunter (extrait de Mogic , Weird World)

BIG STAR September Gurls

BIG STAR Motel BLues

I CHEWING GUM Senti Questa Chitara

CIRCUS 2000 I Am The Witch

LUCIO BATTISTI La Tre Verita

PLAY BOYS Dis Lui Non (extrait de J’aime Pas, Ave The Sound)

SHAKY THINGS Come On And Go (extrait de No Tolls and Geard Are Needed, Ave The Sound)

LOS BANKALOS Mars & Yeah (nouveau Ep, Ave The Sound)

ZEMBLAS Live It Up (Inédit, Ave The Sound)