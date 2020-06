L’OREILLE CASSÉE/11 juin 2020

PLAY-LIST Disco-Zouk (non ! c’est pour rire..)

THE STRANGLERS « Waltzinblack », Album: THE GOSPEL ACCORDING TO THE MENINBLACK, LIBERTY

THE GURU GURU « Origamiwise », Album: POINT FINGERS, luik records

MELKBELLY « Sickeningly teeth », Album: PLITH, Carpark

IGGY POP « Sixteen », Album: LUST FOR LIFE, RCA

IGGY POP: « Nightclubbing » Album: THE IDIOT, RCA

UNCLE TUPELO »Whiskey bottle » Album: NO DEPRESSION, Rockville

DAF « Der Mussolini » Album: ALLES IST GUTT, Virgin

JODIE FASTER « Still not loving the police » Album: BLAME YOURSELF, Crapoulet

TOLE FROIDE « Théo » Album: LA REDOUTE, Le Turc Mecanique/ Et Mon Cul C’est du Tofu?

BRIGID DAWSON AND THE MOTHERS NETWORK « Is he season for new incarnations »Album: BALLET OF APES, Castle Face

THE KINKS »Drivin' » Album: ARTHUR, Pye