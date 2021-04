L’Heure Exquise #20 : Voyage cinéphile et musical dans l’oeuvre de Jean-Pierre Bacri

L’Heure Exquise, le magazine dédié au cinéma. Un magazine produit en partenariat avec Séances Spéciales, l’agenda des événements cinéma dans la région Sud.

Voyage cinéphile et musical dans l’oeuvre de Jean-Pierre Bacri. Un hommage radiophonique à travers sa filmographie scindé en deux parties.

J’ai passé l’hiver avec Jean-Pierre, en découvrant ou redécouvrant Cuisine et Dépendances, Le Goût des autres, Grand Froid, Un air de Famille, Comme une image, La Baule les Pins, On connaît la chanson, Adieu Gary, La vie très privée de M. Sim, Place Publique, Didier, Mes meilleurs copains, Parlez-moi de la pluie. Des petits titres, mais quelques beaux films et de grandes répliques.

Merci Jean-Pierre de m’avoir confirmé qu’on pouvait nager dans le bonheur sans avoir à sourire bêtement. Tu disais que t’étais toujours terriblement déçu, et je te comprends. Mais si j’étais né quinze ans plus tôt, je serai allé voir tous tes films dès leur sortie.

Réalisation : Mario Bompart

Références dans l’ordre d’apparition :

– Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre

– On connaît la chanson

– Un air de famille

– Cuisine et dépendances

– Le goût des autres

– Didier

– Mes meilleurs copains

– Grand froid

– Comme une image

– Place publique

– Emission En aparté (Canal Plus)

– Parlez-moi de la pluie

– Adieu Gary