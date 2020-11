L’Heure Exquise #16 : Changer le monde de Frank Cassenti

Si le film voyage dans le temps et entre New York, Paris ou l’Afrique du Sud, il trouve son épicentre sur l’île de Porquerolles, une île où des artistes du monde en entier se retrouvent depuis 20 ans à l’occasion de Jazz à Porquerolles, un festival créé par Frank Cassenti et l’immense saxophoniste américain Archie Shepp, fidèle compagnon de jeu et de pensée dont la voix résonne tout au long du film.