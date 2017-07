LES SUDS À ARLES, SALON DE MUSIQUE AVEC PEDRO SOLER & GASPAR CLAUS

Radio Grenouille s’est installée, cette année encore, au Musée Départemental Arles Antique le temps d’un Salon de Musique en compagnie de Pedro Soler et Gaspar Claus, dans le cadre des Suds à Arles.

Guitariste flamenco et violoncelliste tout-terrain, père et fils, les deux musiciens se retrouvent dans un amour partagé du flamenco que chacun aborde néanmoins par son versant propre. Pedro Soler, formé à la pratique du flamenco le plus pur par les maîtres de son âge d’or, a accompagné de nombreux artistes parmi les plus reconnus du genre (Rafael Romero, Jacinto Almadén, Miguel Vargas, les danseuses Carmen Amaya et La Chunga ou encore Atahualpa Yupanqui), tout en multipliant des expériences de croisements fertiles avec Maria Bethânia, Ravi Prasad, Beñat Achiary, Angelique Ionatos ou Renaud Garcia-Fons. Gaspar Claus promène son violoncelle avec une virtuosité singulière en des territoires dont il n’a de cesse de reconfigurer les frontières : musiques improvisées (avec Keiji Haino ou Serge Teyssot-Gay), électroniques (Rone), pop et rock (avec Barbara Carlotti, Jim O’Rourke ou Rover)…

C’est un duo improbable et évident à la fois, toujours ouvert aux rencontres sensibles. En deux albums remarquables sur le label In Fine (Barlande et Al Viento, où l’on croise aussi Sufjan Stevens ou Matt Elliott) ou avec Serrana, disque magnifique en compagnie de l’immense chanteuse Inés Bacán (et paru sur le label fondé par Gaspar, Les Disques du Festival Permanent), avec leurs concerts vibrants, les deux musiciens définissent un monde musical en évolution constante. Nous vous porposons de partir à sa découverte avec ce Salon de Musique et un extrait de la performance qu’ils ont donnée le lundi 10 juillet 2017 en Arles.

Réalisation: Sébastien Géli

Journaliste: Stéphane Galland

