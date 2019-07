LES SUDS A ARLES, SALON DE MUSIQUE AVEC MELISSA LAVEAUX

C’est dans le jardin de la Villa J, tiers-lieu ouvert et créatif où Les Suds, à Arles, donnait rendez-vous chaque après-midi, que nous avons rencontré Mélissa Laveaux pour son Salon de Musique. Le soir-même ce 11 juillet 2019, Melissa Laveaux et son groupe donneront un concert autour du répertoire haïtien de son dernier album « Radyo Siwèl », dont nous vous proposons d’écouter un extrait en fin de podcast.

Née à Montréal en 85, la guitariste, compositrice et interprète a reçu sa première guitare en cadeau à 13 ans. Un peu plus tard, en 2006, alors étudiante (et animatrice radio), elle produit son premier album solo, que l’impeccable label No Format choisira de rééditer 3 ans après. Fidèle à cette famille musicale pour les deux opus qui ont suivi depuis, Mélissa Laveaux ne cesse d’explorer et de dévoiler avec flamboyance son univers intérieur, réinventant par exemple une part de ses racines haïtiennes avec son dernier disque « Radyo Siwèl ». On en parle dans son Salon de Musique, enregistré en public pendant une heure, où Melissa Laveaux choisit et commente certains de ses coups de coeur du moment, entre hip hop queer et pop nerveuse, alyzées haïtiennes donc, orages écossais ou fraîcheur berlinoise.

Mélissa Laveaux est également membre du Conseil d’Administration de l’ADAMI. En ce moment en cours d’écriture de son prochain album, elle prépare par ailleurs le lancement de sa structure de production et d’édition. Ses projets à venir incluent une participation à un hommage à Lhasa de Sela, et une collaboration avec Leyla McCalla autour de Manno Charlemagne.

Bonne écoute!

Réalisation: Sébastien Géli

Journaliste: Stéphane Galland