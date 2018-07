LES SUDS A ARLES, SALON DE MUSIQUE AVEC GREGORY DARGENT

Dans ce Salon de Musique enregistré pour Les Suds, à Arles, c’est avec un musicien également photographe que Radio Grenouille vous donne rendez-vous. La semaine d’avant, ouverture des Rencontres Photographiques, Grégory Dargent présentait, guitare en main et en solo, les images de son projet de livre « H », doublé d’un album du même nom, lumineuse tentative de transcendance des traces d’essais nucléaires français en Algérie dans les années 60.

Si c’est à l’Ecole Nationale Supérieure de Photographie que l’on se retrouve, c’est bien pour parler musique. Car il y a de quoi faire, et écouter. Des projets menés par le guitariste, oudiste et compositeur (L’Hijâz’Car, Electrik Gem…) à ses multiples collaborations (Babx, Houria Aïchi, Sirventès…), en passant par quelques influences majeures (Olivier Messiaen, Marc Ribot…).

Un peu plus tard ce lundi 9 juillet 2018, la Grenouille a enregistré la Carte Blanche donnée à Grégory Dargent dans la Cour de l’Archevêché, avec le trio « H » (Grégory Dargent à l’oued et aux effets, Anil Eraslan au violoncelle et aux effets, et Wassim Halal aux percussions) et l’invitation faite à plusieurs voix amies (Manu Théron, Piers Faccini, Jeanne Barbieri, Clothilde Rullaud, Awena Burgess). Un concert d’une heure dont Radio Grenouille vous propose d’écouter la quasi-intégralité à la suite de ce Salon de Musique.

Réalisation: Sébastien Géli

Journaliste: Stéphane Galland

Les Suds à Arles

Grégory Dargent