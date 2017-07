John McLaughlin en itw – Charlie Jazz Festival 2016

En juillet 2016, lors de la 19ème édition du Charlie Jazz Festival, notre journaliste Stéphane Galland a eu le plaisir et l’honneur de rencontrer, en toute simplicité, une légende du Jazz, JOHN MCLAUGHLIN. Invité à assister à la répétition du groupe 4th Dimension puis autorisé à rencontrer le maître avant le concert, nous avons ainsi eu l’opportunité de constater son dynamisme et sa simplicité. Ne serait-ce un manager pressant (sans doute pour de bonnes raisons), cet entretien aurait peut-être pu durer le double de temps… tant l’homme est prolixe voire bavard (autant que le musicien dirons certains), accessible et passionné. Plutôt que de revenir sur une immense carrière lancée notamment aux côtés d’un Miles Davis en pleine mutation électrique à la fin des années 60, nous avons choisi de l’interroger sur les thèmes de la musique comme force transformatrice, de l’idéalisme, du psychédélisme ou de l’improvisation.

Un entretien à écouter en prélude à notre émission spéciale en direct du Domaine de Fontblanche vendredi 7 juillet 2017 à partir de 18h, pour une 20ème édition du Charlie Jazz Festival dont la programmation promet bien des moments de musique exceptionnels, avec Pharoah Sanders, Shabaka & The Ancestors, Chucho Valdès, Jowee Omicil ou Dhafer Youssef, entre autres…