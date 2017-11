Jazz sur la Ville… Et sur Grenouille! – 2017

« Pour jouer du jazz, tu as besoin d’avoir un pied dans le passé, et un pied dans le futur »

– Dizzy Gillespie

Une citation de circonstance pour lancer cette série d’émissions que nous allons consacrer, durant un mois, à la 11ème édition de Jazz Sur la Ville. Le festival rebondit en effet sur le centenaire du jazz mais aussi sur celui de John Birks Gillespie (entre autres), avec une programmation toujours aussi stimulante et variée, donnant à voir et à entendre jazz et musiques cousines dans leur diversité, avec 82 évènements et 300 artistes dans près de 35 lieux.

Ces quatre émissions vous accompagnent de musiques en entretiens et d’agenda en découverte, à travers la programmation de Jazz Sur la Ville et les points de vue d’acteurs et d’observateurs du jazz d’ici. Sélections musicales thématiques et discussions de fond, interview de têtes d’affiche et programme hebdomadaire complet des concerts, à Marseille et ailleurs.



#1 – Avec Vinx, Cyril Benhamou et François Billard

Vinx est un chanteur rare doublé d’une personnalité hors du commun, plein de générosité et de spiritualité. On parle entre autres de son concert avec le danseur de claquettes Lee Payne vendredi 10 novembre à La Méson, tandis que François Billard (du Non-Lieu) et le musicien Cyril Benhamou (qui participe au nouveau Concert Radio-Commenté de Radio Grenouille) viennent partager des sélections musicales pleines de la fureur du blues et de sérénité méditative…

Vinx – It Hurt Me Too

– It Hurt Me Too Vinx – St. Lucia Market

– St. Lucia Market Dr. Ryan Sim Savage – I Ain’t Crazy

– I Ain’t Crazy Trio Chemirani – Mochaéré

– Mochaéré Ingrid & Christine Jensen w. Ben Monder – Infinitude

#2 – Avec Sarah Lancman, Hélène Banoun et Aurélien Pitavy

On a le plaisir de s’entretenir avec un grand espoir du jazz vocal, Sarah Lancman, en concert vendredi 17 novembre au Petit Duc à Aix en duo avec le pianiste Giovanni Mirabassi. Et ce sont Hélène Banoun du Big Band du CNRS, et Aurélien Pitavy de Charlie Free qui viennent partager et discuter leurs sélections musicales avec nous.

Théo Ceccaldi – extrait de Freaks

– extrait de Freaks Nicholas Payton – Zigaboogaloo

– Zigaboogaloo Sarah Lancman – Behind The Clouds

– Behind The Clouds Sarah Lancman – Ça N’A Plus D’Importance

– Ça N’A Plus D’Importance Les Filles De Illighadad – Inigradan

– Inigradan Joce Mienniel – Le Son Des Villes – I. Fer

#3 – Avec Bijan Chemirani, Laurent Dussutour et Christian Ducasse

Percussionniste et membre du fameux trio familial, Bijan Chemirani est notre invité cette semaine, à l’occasion des deux concerts où il se produit dans le cadre du festival. En studio nous sommes rejoint par Laurent Dussutour, chroniqueur et passionné des musiques qui nous intéressent ici, et Christian Ducasse qui est notamment photographe, tous deux venus avec une sélection musicale.

Jean-François Bonnel & His Swinging – When Lights Are Low

– When Lights Are Low Paul Pioli Trio – Motif

– Motif Trio Chemirani – Kam Kam

– Kam Kam Trio Chemirani – Mochaéré

– Mochaéré STUFF – Strata

– Strata Mélanie De Biasio – Your Freedom Is The End Of Me

Par Stéphane Galland.