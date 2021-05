Hermann Loup Noir, conte blues de Manuel Paris au Cri du port

Hermann Loup Noir est un conte musical écrit et interprété par Manuel Paris, en solo au dobro. C’’est la rencontre de deux mythes : Le Grand Mechant Loup et le bluesman. D’une part, ce loup terrifiant, redouté de tous et qui pourtant n’existe que pour incarner la sauvagerie des hommes. D’autre part, le bluesman errant, traînant sa « musique du diable » le long des routes, un étui de guitare à la main et des complaintes plein la tête. Deux solitaires, deux mal-aimés ; voici l’histoire de l’éternel méchant à qui on laisse enfin la parole.