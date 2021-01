Gillou, les sens de Port-Miou

Cette série est le récit d’une randonnée sonore organisée en octobre dernier. Dans les pas de Gilles, il y avait Mario Bompart, à la prise de son, et le DJ, Jack de Marseille. En suivant la voix de Gilles, on y découvre des fleurs, une rivière souterraine, des trémies et des trous souffleurs. On y enlace des arbres, on caresse des pierres, on dénonce des urgences sociales, on évoque le ciel, des sons, des inventions. Et puis, du haut de la spirale de Cassis, on regarde Marseille. Le tout imprégné de notre rapport au temps, et à notre temps.