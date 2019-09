Emission Spéciale Cooksound Party MPG2019

Les responsables de Marseille Provence Gastronomie 2019 ne s’y sont pas trompés, Laurent Kouby et son association La Plage Sonore sont des références dans le mariage des éléments musicaux et gastronomiques. Depuis presque dix ans, ils organisent le Cooksound Festival à Forcalquier, accordant sons et saveurs au fil de thématiques géographiques, tissant des liens de transmission autour des fourneaux, célébrant un certain art-de-vivre et d’être ensemble. Avec la COOKSOUND PARTY, les 20 et 21 septembre 2019 au Rowing Club à Marseille, les produits des terroirs marseillais croiseront ceux des Alpes de Haute-Provence sous la houlette du Chef Christian Ernst, les sonorités electro, pop, groove et caraïbes se mêleront en soirées, tandis que seront également proposées, la journée, des activités telles que méditation, massages, naturopathie ou découverte du Vieux-Port en yole. Laurent Kouby, organisateur de l’évènement, et Armelle Beraudy, responsable du centre « bien-être et développement personnel » Guimik Gallery, nous ont rejoint dans le studio des 3 8 pour détailler le programme de cette COOKSOUND PARTY haute en saveurs et en couleurs ; on en a profité pour écouter notamment un morceau exclusif du duo pop Isaya, et le dernier single de David Walters, têtes d’affiche des deux soirées au Rowing Club.





PLAYLIST: Isaya « The Freak With The Sailor Woman » / Serge Gainsbourg « Mambo Miam Miam » / Calypso Rose « Rum & Coca-Cola » / David Walters « Mama »

Journaliste: Stéphane Galland

Réalisateur: Djilali Hammiche