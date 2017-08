Devine qui vient mixer (27/07) : Bedis Tir

Ultime Devine qui vient mixer de la saison avec Bedis Tir, musicien marseillais, fondateur du groupe Mama Stone & The Swang Gang, et compositeur de musiques de films (notamment L’Atelier, de Laurent Cantet, et Le crime des anges, de Bania Medjbar, en salles cet automne).

Un set d’une heure, du blues à l’industriel en passant par de la cumbia psychédélique, dont voici la tracklist exhaustive :

1 : Jimi Hendrix – Voice in the wind

2 : Magic Doud – Devil’s Blues (PART 2) – (Album : Devil Blues EP – 2017)

3 : Prettiest Eyes – Sorry (Album : Looks – 2015) – Aagoo Rec

4 : Flamingods – Gojira (Album : Majesty – 2016) – Soundway Rec

5 : Michelle Blades – Subtropical Suburban (Album : ATARAXIA – 2015) – Midnight Special Records

6 : Frustration – We Have Some … (Album : Relax – 2008) – Born Bad Rec

7 : Der Noir – Clouds of ’86 (Alessandro Parisi remix) (Album : A Dead Summer (remixes) – 2012) – MinimalRome Rec

8 : Run Dust – Father Raimond (Album : Leisure Village – 2017) – In Paradisum Rec

9 : Michelle Blades – 8am (Album : Premature Love Songs – 2017) – Midnight Special Records

10 : Pyrit – Dirt on the Ground (Album : UFO – 2015) – Bookmaker Rec

11 : X.I – Last Waves (Album : Last Waves S.P – 2016) – MIND Rec

12 : Boy Harsher – Suitor (Album : Yr Body is Nothing – 2016) – DKA Records

13 : Cosmo Vitelli – A Cruel Story (Album : Last Train to Marzahn EP – 2016) – Im’ a Cliché Rec

14 : Usé – Respire (Album : Chien D’la Casse – 2016) – Born Bad Rec