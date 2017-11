Charlie O.Orgue

Vendredi 24 novembre dernier, Charlie O. était le grand invité de Thank God It’s Friday, pour un grand entretien suivi d’un mix d’une heure. Artiste bucolique, cinématique et profane, Charlie O. joue pourtant d’un instrument liturgique, l’orgue de l’Eglise Sainte-Marguerite, dans le 9e arrondissement de Marseille. Un orgue dont il bidouille et malaxe le son à la manière d’un instrument de studio.

Le 24 décembre prochain, à minuit pétante, tous les orgues et cloches de France célèbreront la sortie de son dernier album M2, édité sur le label de Laurent Garnier, Sounds Like Yeah!. M2 est à la fois la suite de Marguerite, sorti l’an passé, et un hommage au duo Maurizio, légende du techno-dub allemand, dont les disques purement techno étaient un série allant de M1 à M7.

Avant de s’énamourer d’un orgue d’église Charlie O. officiait sur un orgue Hammond, avec lequel il a collaboré au groupe Mendelson, au collectif La Poésie B, aux côtés du saxophoniste Quentin Rollet, de Katerine, Peter Van Poehl, Etienne de Crecy ou encore John B. Root, ancien pape du porno, pour qui il a réalisé plusieurs BO.

Devine qui vient mixer (24/11) : Charlie O :





La tracklist :

Fats Waller, Soothin’ Syrup Stomp 1927

Pierre Louiss, Tu Peux Compter Sur Moi (piano Eddy Louiss ?)

Sir Carneiro, Sereno Suado

Charlie O. M2, Kajibo (& Sir Carneiro : berimbao)



Lena & The Floating Roots Orchestra Crossroad (voc Julien Jacob, hammond Charlie O.)

Charlie O. Le GuÈpard



Black So Man, J’étais Au Procès



Mendelson (Inédits II) L’Afrique

Peter von Poehl & Charlie O. Can’t Get You Out Of My Head (Kylie Minogue)

AMALTH & Charlie O. Rebellion (Britney Spears)

François de Roubaix, La Scoumoune

Charlie O. Paper Dolls

Charlie O. M2, Un Peu Coiffé

Doctor Nico Kiri Kiri Mabina ya Sika

AMALTH & Charlie O. DansTesBras (Fifi Chacnil) + Bisous Bisous

Par Mario Bompart.