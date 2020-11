Live Jazz : Francesca Han en Solo, sur la scène du Cri du port

Jeudi 12 novembre, nous étions en direct du Cri du Port, l’une des scènes Jazz les plus effervescentes de notre territoire, pour vivre un concert, oui un concert. Un concert en live, organisé dans le cadre de Jazz sur la Ville, celui de la pianiste coréenne Francesca Han, en solo.

Chaque année, le festival Jazz sur la ville enjazze le mois de novembre, à Marseille et sa métropole, en touchant toutes les scènes de Jazz, qu’elles soient physiques et stylistiques. Cette année le confinement est venu éteindre les sons et lumières du Jazz sur la ville, mais il y subsiste des résistants, comme les agitateurs du Cri du Port le sont.

Née en Corée du Sud, Francesca Han a commencé à jouer sur la scène jazz de Séoul avant de partir pour la mecque du Jazz, New York, où elle a joué avec de grands musiciens comme Jason Moran ou Ralph Alessi. Elle a poursuivi son parcours musical à Tokyo avant de s’installer à Salon de Provence l’an passé.

Voici un entretien avec Francesca Han suivi de l’enregistrement du concert.

Un grand merci à Armel Bour et son équipe pour leur accueil au Cri du Port ; à Pierre Biancarelli pour la traduction de Francesca Han ; et Alexandre Simonini, à la réalisation de cette émission.

Une émission animée par Mario Bompart.