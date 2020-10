L’Heure Exquise #15 : Les Charbons ardents d’Hélène Milano

Cinémas du Sud & Tilt est cette récente fusion entre Cinémas du Sud, le réseau de salles d’arts et d’essai de la Région Sud, et l’association Tilt, notamment connue pour l’organisation de séances de cinéma en plein air. Cinémas du Sud & Tilt œuvrent pour la transmission, l’éducation à l’image, le développement des publics et la circulation tant des films que de leurs réalisateurs dans la région.

Cinémas du Sud & Tilt est cette récente fusion entre Cinémas du Sud, le réseau de salles d’arts et d’essai de la Région Sud, et l’association Tilt, notamment connue pour l’organisation de séances de cinéma en plein air. Cinémas du Sud & Tilt œuvrent pour la transmission, l’éducation à l’image, le développement des publics et la circulation tant des films que de leurs réalisateurs dans la région.