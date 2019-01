Musée d’Histoire de Marseille

Prolongation jusqu’au 9 juin 2019

Création numérique L’écran et la fumée

Complétée d’archives visuelles et animées, de dessins et de documents originaux

Un cycle de conférences, rencontres, lectures, projections, balades urbaines s’est tenu à Marseille du 15 septembre au 15 octobre 2018.

Dans le cadre de cette programmation, Alphabetville a proposé une lecture suivie d’une rencontre avec Jean-Christophe Bailly, écrivain et philosophe.

Un partenariat Musée d’Histoire de Marseille, Alphabetville, Radio Grenouille / Euphonia

A (ré)Écouter !

La lecture : Marseille, Paris et autres villes capitales : urbanités modernes dans le regard et la pensée de Walter Benjamin

Lecture de fragments de textes sur les villes arpentées par Walter Benjamin, de l'Enfance berlinoise aux récits d'Ibiza : thèmes, lieux, noms, urbanisme, histoire, politique

Lecture de fragments de textes sur les villes arpentées par Walter Benjamin, de l’Enfance berlinoise aux récits d’Ibiza : thèmes, lieux, noms, urbanisme, histoire, politique

Par Liliane Giraudon, Marie Vayssière, Suzanne Joubert, Aglaia Mucha, Colette Tron

La rencontre : Marseille : Walter Benjamin et après

Par Jean-Christophe Bailly, écrivain et philosophe

Par Jean-Christophe Bailly, écrivain et philosophe



La création numérique de Renaud Vercey, L’écran et la fumée – Walter Benjamin à Marseille est accessible en ligne et consultable sur table tactile au musée d’Histoire de Marseille jusqu’au 9 juin 2019. Séquence 13 du parcours permanent des collections (entrée libre).

