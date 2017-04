Une demi-heure de réflexion, d’écoute, de témoignages autour des violences sexuelles.

Les violences sexuelles sont une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il peut s’agir d’attouchement ou de viol. En France, les violences sexuelles concernent une femme sur quatre et un homme sur six. Les 11 & 12 mars derniers, un week-end de formation était organisé par l’association Stop aux violences sexuelles, la Grenouille a laissé traîner des micros et a recueilli des témoignages, de victimes, d’avocats et de professionnels de la santé.

Violences_sexuelles- des mots pour raconter

Par Simon Morin & Margaux Wartelle