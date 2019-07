A l’occasion de ses 10 ans la maison d’édition Wildproject publie un recueil d’entretiens autour des grands enjeux de l’écologie: Un sol commun, lutter, habiter, penser.

Nous avons reçu Baptiste Lanaspeze, auteur et éditeur, et Marin Schnaffer, ethnologue et voyageur au long cours. Ils font le récit de leur expérience au côté des vingt penseurs, journalistes, éditeurs, traducteurs, militants… rencontrés; l’occasion de revenir sur dix ans de pensées écologiques.

Un sol commun, rencontre avec Baptiste Lanaspeze et Marin Schnaffer