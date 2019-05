Turn The Light On – Un autre jour viendra de David Ayala au Gymnase

Les 24 & 25 mai 2019.

Théâtre du Gymnase

« Un autre jour viendra »

Récital mis en scène par David Ayala, d’après l’oeuvre du poète palestinien Mahmoud Darwich.

« Un autre jour viendra, féminin,

à la métaphore transparente, accompli,

adamantin, nuptial, ensoleillé,

fluide, sympathique. Personne n’aura

une envie de suicide ou de migration,

et tout, hors du passé, sera naturel, vrai,

conforme à ses attributs premiers. »

Extrait du poème « Un autre jour viendra » de M. Darwich

Entretien avec l’acteur et metteur en scène David Ayala autour du spectacle « Un autre jour viendra », troisième volet d’une trilogie nommée « Trilogie des regards, de l’amour et des adieux », dont les deux premières pièces sont centrés autour des oeuvres de deux écrivains-poètes: Charles Baudelaire et Philippe Muray.







Plus d’informations: ici

Sélection musicale: Trio Joubran, The Hanging Moon et Sorrow

Lectures (français & arabe): Sophia Chebchoub

Photographies: oeuvres de l’artiste Ernest Pignon-Ernest autour de Mahmoud Darwich

Par Margaux Wartelle