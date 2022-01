Turn The Light On – Saison 2021/22

Une émission d’entretien qui explore les arts vivants !

Metteur.es en scène, comédien.nes: la parole est aux artistes. Une émission en collaboration avec Les Théâtres, le ZEF, et le Théâtre de La Criée.

Tous les épisodes les plus récents, notamment ceux de la saison 2021-2022, à découvrir dans la playlist ci-dessous.

Épisode #113 – Entretien avec le metteur en scène Jean-François Sivadier, qui présente « Sentinelles » aux Bernadines, du 18 au 19 janvier 2022.

Une pièce qui explore les liens d’amitié entre trois jeunes pianistes, Raphaël, Swan et Mathis. À travers leurs échanges et leurs trajectoires, ils questionnent le talent artistique, la virtuosité et débattent de la nécessité de l’art. Ils se forgent aussi un destin car si Raphaël et Swan sont de très bons pianistes, Mathis, lui, est un génie.

Sentinelles est née notamment de la lecture du texte Le Naufragé de Thomas Bernhard. Là aussi, l’histoire d’un trio de pianistes, où le virtuose des trois s’appelle Glenn Gould, vrai musicien canadien, génie lui aussi.