Turn The Light On – La Criée – Utopie & Abolition – Jean-Michel Gremillet

Théâtre de La Criée

Cycle Utopie & Abolition – Les 17 & 18 mai 2019

« Comment imaginer que la prison serve à quelque chose ?”

C’est la question que pose Annette face à la caméra. Annette est marié à Louis qui a passé de longues années en prison, à Lyon. Les deux sont filmés par Clémence Davigo dans son documentaire “Enfermés mais vivants”, qui sera projeté à la Criée dans le cadre du cycle Utopie & Abolition.

Pour parler de ce cycle, de ses enjeux et de sa programmation, la Grenouille a accueilli son initiateur, Jean-Michel Gremillet, président de l’association Culture et Liberté qui intervient en prison et directeur pendant plus de dix ans de la scène nationale de Cavaillon.

“Il avait été établi que la peine de mort n’était pas dissuasive. Comment penser que la prison le serait ?

Ne doit-on pas réfléchir à une nouvelle abolition ?

Plus d’informations: ici

Extraits:

« Enfermés mais vivants » – documentaire de Clémence Davigo (2018)

« Marguerite Duras à la petite Roquette » – interview filmé par Jean-Noël Roy pour l’émission TV Dim Dam Dom (1967)

« En bataille: portrait d’une directrice de prison » – documentaire d’Eve Duchemin (2016)

Illustrations:

Article: image issu du documentaire « César doit mourir » réalisé par Paolo Taviani et Vittorio Taviani (2012)

Vignette: « La cour de prison », Van Gogh

Programmation musicale:

Halloway Jail – The Kinks

Par Margaux Wartelle