Turn The Light On #99 : Le Groupe Miroir face à Martin Zimmermann

L’acrobate et metteur en scène Martin Zimmermann répond aux question du groupe Miroir.

Acteur et metteur en scène suisse, Martin Zimmermann se situe quelque part entre l’absurde et la magie, entre la danse et le clown. Il est venu à Marseille pour présenter son spectacle Eins Zwei Drei sur la scène du ZEF. Trois personnages, trois acrobates sur scène, pour évoquer la soumission, la liberté, l’autorité, le pouvoir et la folie. Le tout dans un espace qui ressemble à un musée.

En face de lui, pour lui poser des questions et échanger avec lui, Selma, Salomé Ritchie, Azénor, Nour. Ils sont cinq, ont entre 15 et 20 ans. Ils font partie du groupe miroir, emmené par Alexis Moati et Carole Costantini. Un groupe pour faire du théâtre, voir du théâtre, parler du théâtre. Un atelier par semaine sur plusieurs mois et années, que la Grenouille se propose d’accompagner, de documenter, de mettre micros et studio à disposition selon les désirs et les propositions de chacun.

L’entretien que vous allez écouter s’est déroulé à la sortie de la représentation d’Eins Zwei Drei, au théâtre du ZEF.

Selma Salomé Ritchie, Azénor, Nour ont posé des questions à Martin Zimmermann.

C’est donc un Turn the light On mené par le groupe miroir et c’est une grande première !