Turn The Light On #112 – Le ZEF – Loïc Guénin

Loic Guénin artiste sonore, compositeur, musicien, intègre cette saison la Bande du ZEF en tant que compositeur associé.

La Bande, lit-on sur le site du ZEF, « ce sont ces Artistes qui partagent leurs pratiques et apportent leurs pierres à un projet artistique et culturel ouvert à l’autre, respectueux des humains et de l’environnement. »

Il proposera une création au ZEF en mai 2022 : Le cri d’Antigone, dans le cadre du festival Propagations du GMEM.

L’occasion de découvrir son esthétique musicale, sa compagnie Le Phare à Lucioles et les valeurs d’attention au monde, ferment de sa pensée artistique et sonore.

Animation : Jean-Baptiste Imbert

