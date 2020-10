Turn The Light On #101 – Marie Vayssière & Suzanne Joubert; Show room, nouveau drame

Show Room, nouveau drame.

Au Théatre des Bernadines du 4 au 7 novembre 2020.

Bienvenue dans la première émission “Turn the light on” de la saison 2020-2021, une première dans un contexte évidement particulier.

Soutenir le spectacle vivant, c’est aussi en parler et nous sommes ravis de continuer à accueillir les paroles de celles et ceux qui le fabriquent.

Nos invitées: Suzanne Joubert, autrice du texte, et pendant plus de vingt artiste associée au Théâtre des Bernardines et Marie Vayssière, comédienne et metteuse en scène.

Arnaud Saury partage l’affiche avec Marie Vayssière.

« Show Room, nouveau drame » a été monté une première fois sous la forme d’une lecture spectacle aux Bernardines en 2014, puis montée en 2016 au Théâtre de la Joliette. La pièce met en scène un couple, un homme et une femme, se répétant inlassablement, leurs névroses en bandoulière, incapables de sortir de leurs propres rôles. Lui avec une tendance au mutisme, empêtré dans son costume de toréador. Elle dans une logorrhée de mots puis de cris.

Le couple longue durée ou comment s’écharper en beauté.

« Entre incertitude pirandellienne et clownerie kafkaïenne, une écriture de la folie et du désastre qui ne craint pas d’aller chercher du côté du grotesque, pour lui redonner ses lettres de noblesse…. »

Réservations et informations: par ici.