Travelling radio à KLAP Maison pour la danse

La danse et la radio sont cousines… car elles ont, toutes deux, un rapport au corps : par le mouvement pour la danse, et par la voix, le souffle, pour la radio. Et un rapport particulier au son aussi, à la musicalité.

Grenouille, c’est la radio, KLAP, c’est la danse. Ainsi, ces deux là, implantés dans 2 quartiers voisins, se sont rencontrés il y a quelques mois, et tissent depuis une complicité.

Une complicité qui les mène, nous mène, à proposer une série d’émission autour de la saison de KLAP Maison pour la Danse. Pas encore de titre, mais une recherche commune…

Pour la première de ces émissions, nous avons choisi de faire une visite radiophonique du lieu, de cette Maison.

Un travelling radio, en une prise, depuis l’entrée du bâtiment au 5 avenue Rostand dans le quartier de Saint Mauront aux coulisses, en traversant, avec l’équipe, les espaces pour mieux découvrir l’activité de ce lieu.

Travelling radio : KLAP Maison pour la Danse – Dec. 2018

Intervenants (dans l’ordre du déroulé de l’émission) :

– Mariette Travard, Chargée des relations aux publics

– Joris Besson, Chargée de communication

– Christophe Haleb, Chorégraphe et Danseur, Directeur artistique de la Cie La Zouze

– Laurent Meheust, Directeur adjoint

– Michel Kelemenis, Directeur de KLAP Maison pour la Danse, Chorégraphe et Danseur, Directeur artistique de Kelemenis&cie

– Yann Loric, Directeur technique.

Réalisation : Margaux Wartelle

Une émission réalisée par Radio Grenouille en coproduction avec KLAP Maison pour la Danse.