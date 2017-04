Thierry Fontaine – Vers le But

Entre sculpture et photographie, l’œuvre de Thierry Fontaine est faite de situations crées de toutes pièces et bien souvent énigmatiques : des mises en scène soignées de personnages modèles, des sculptures et des objets spécialement fabriqués, des portraits sans visages d’hommes hybrides, le corps pris dans l’argile ou le plâtre…. Au travers de quelques quatre-vingt photographies imprimées ou projetées, l’exposition Vers le But retrace la démarche qu’entreprend l’artiste réunionnais depuis 1995.

Thiery-Fontaine_- Vers_le_But

Rencontre avec Thierry Fontaine, dans les locaux du Frac Provence Alpes Côte d’Azur à Marseille, pour découvrir ensemble l’exposition Vers le But, à visiter du 4 mars au 4 juin 2017.