Sur Le Bout De La Langue #13

Bruno Allary.

Bruno Allary est musicien, compositeur, et directeur artistique et fondateur de la Compagnie Rassegna.

Avec Christine Esclapez et Jean-Marc Montera, il évoque son parcours, sa relation aux musiques, aux métissages, ou encore la Méditerranée.

Bonne écoute.

