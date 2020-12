Spectacle de Lamine Diagne au Cri du port (16/12/2020)

Mercredi 16 décembre dernier, nous étions en direct du Cri du Port pour un spectacle du musicien et conteur, Lamine Diagne, dédié aux auditeurs de Radio Grenouille.

Pour les plus petits, Lamine Diagne conte en douceur. Il embarque son petit peuple au rythme des instruments africains: le ngoni, la kalimba, les flûtes et les tambours. Au menu : contes africains, contes animaliers, histoires pour de rire, paroles et musiques venues d’ailleurs.

Il nous éclaire sur les plus grands mystères de ce monde: comment la fourmi et l’éléphant sont devenus amis, ce qui se trouve sur la face cachée de la lune, l’origine des instruments de musique, etc.

LAMINE DIAGNE : conte, flûtes, ngoni, petites percussions

WIM WELKER : guitare

Animation : Mario Bompart

Réalisation : Alexandre Simonini