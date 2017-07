Sixième Plateau # 3 – Parasite Paradise

Ce mois-ci dans 6ème plateau rencontre avec l’artiste Pascal Pinaud. Artiste peintre mais aussi sculpteur, photographe, collectionneur, et commissaire d’exposition, Pascal Pinaud s’emploie depuis la fin des années 80 à réinventer la peinture par une pratique éclatée et protéiforme. Il présente en ce moment et jusqu’au 5 novembre, l’exposition Parasite Paradise au Frac Provence Alpes Côte d ‘Azur.

Parasite Paradise vient clore un cycle de quatre expositions au Frac Bretagne, à la Fondation Maeght, à l’Espace de l’Art Concret et au Frac Provence Alpes Côte d ‘Azur. Une collaboration qui réunit quatre institutions autour de l’artiste Pascal Pinaud et qui, en relation les unes avec les autres, ont bénéficié chacune d’un projet propre, adapté au lieu, à son architecture, à son histoire, avec l’idée de réinterpréter, rejouer, les relations entre les œuvres, entre les expositions, comme autant de partitions différentes…

Playlist de l’artiste :

– Everywhere home, Yom

– La Décadence, Serge Gainsbourg