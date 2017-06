Sixième Plateau #2 – Regard sur Max Charvolen

Ce mois-ci dans 6eme plateau : un atelier du regard, une playlist proposée par Ludovic Chemarin ©, et votre agenda mensuel ! Depuis la création du FRAC PACA, une trentaine d’années ont passé. 30 ans d’acquisitions d’oeuvres contemporaines, diffusées, exposées, prêtées, puis rangées dans les réserves. L’Atelier du regard propose à un artiste, un intellectuel, un amateur d’art… de choisir une oeuvre dans le catalogue du FRAC PACA.

Pierre Damien Huyghe est professeur à l’université de Paris I panthéon Sorbonne. il a publié de nombreux ouvrages, dont dernièrement aux éditions de L’incidence éditeur A quoi tient le design? et, aux éditions Circé, la réédition de l’ouvrage Arts et industrie.

En feuilletant les 3 volumes du catalogue du FRAC PACA il a été saisi par la reproduction de deux œuvres de Max Charvolen. Trésor des marseillais (2003) et Table et tiroir (1982). Un choix qui s’est fait à partir d’un aperçu de l’oeuvre, d’un voir, et non d’une connaissance du travail de Max Charvolen.

La peinture de Max Charvolen ne tient qu’en partie dans le cadre du tableau. Le tableau, dans la mise à plats des objets n’est qu’une étape de l’oeuvre. En effet, celle-ci se réalise au moins en trois temps.

1° > Moulage et recouvrement d’un objet ou d’un espace construit, avec un tissu sur lequel il applique de la peinture

2° > Réalisation de cchèma pour la mise à plat des différentes faces de l’objet ou l’espace construit.

3° > Décollement du tissu et dépôt du tissu sur une surface plane.

Ces oeuvres peuvent être exposées dans chacune des phases. Moulage, Schéma, mise à plat. Ainsi l’oeuvre se tient à la fois dans chacune des étapes et dans l’ensemble du protocole.

Playlist :

– Beautiful you, Jesu and Sun Kill Moon

Proposé par Ludovic Chemarin ©