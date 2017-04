Serena Cello – La littérature de banlieue

De janvier à mai, Approches Cultures & Territoires organise, avec l’Alcazar et le Musée d’histoire de Marseille, un cycle de conférences dédié aux quartiers populaires. Le troisième temps de ce cycle était consacré à la littérature. Deux invitées étaient conviées à la discussion. Et la Grenouille a pu inviter dans ses studios Serena Cello, auteure d’une thèse de littérature intitulée « La littérature de « banlieue »: quel engagement littéraire contemporain ? » à l’Université de Gênes (Italie) et en cotutelle avec l’Université François Rabelais de Tours.

Serena Cello s’est intéressée à la littérature de « banlieue », notamment via des ouvrages écrits en 2006. Cette littérature est définie comme une littérature produite par des écrivain(e)s issues des quartiers populaires et qui apportent un éclairage littéraire et sociologie neuf sur des thèmes trop souvent méconnus ou réduits à des clichés.

Au micro de la Grenouille, Serena Cello est revenue sur cette définition de la « littérature de banlieue », son histoire, ses réalités et ses débats internes.

Serena_Cello – Littérature_de_banlieue

> La première conférence du cycle a été présentée par Thibault Tellier, professeur d’histoire contemporaine à l’institut d’études politiques de Rennes, spécialiste, entre autres, de l’histoire du logement social et de la politique de ville. Radio grenouille l’avait rencontré.

> La deuxième conférence portait sur le rapport entre médias et quartiers populaires.

> La troisième conférence se concentrait sur la représentation des quartiers populaires au cinéma, avec Carole Milleliri et Vincent Thabourey. Vincent Thabourey est coordinateur du réseau Cinémas du Sud (PACA) et critique de cinéma pour la Revue Positif. La Grenouille l’a rencontré en janvier dernier pour évoquer le cas de Marseille au cinéma. Par ici.

La dernière conférence aura lieu le 16 mai à 18h à l’auditorium du Musée d’histoire de Marseille :

« Exposés et discussion avec les rédacteurs des revues de plusieurs quartiers à Marseille : et si nous laissions les habitants eux-mêmes nous parler de leurs quartiers et de ce qu’ils en pensent ? » Avec Denis Merklen, sociologue et professeur des universités à l’Université Sorbonne Nouvelle.

Plus d’informations: par ici.

Photos: Gilles Favier, photographe, exposition au Théâtre du Merlan autour du livre « Marseillais du Nord » en collaboration avec le journaliste Philippe Pujol

Par Margaux Wartelle