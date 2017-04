Se loger, travailler – C’est la santé…mentale !

Travailler et se loger, c’est galère pour beaucoup. Cela peut l’être encore plus quand on souffre de troubles psychiques. Cette année, le travail et le logement étaient au coeur des Semaines d’Information sur la Santé Mentale du 13 au 26 mars. On vous invite à réécouter les programmes diffusés à cette occasion pour partager un colloque, se renseigner sur ce qu’est une Famille Gouvernante, découvrir Franco Basaglia, participer à un Kara Ok toké ou à la déambulation des « fous alliés ».

Déambulation des Fous Alliés

La Déambulation des « Fous Alliés » était organisée le lundi 20 mars par le GEM les Canoubiés (Groupe d’Entraide Mutuelle). Une déambulation au départ du boulevard Baille et à destination de l’Institut Culturel Italien où était diffusé un film consacré au travail et à la vie du psychiatre italien Franco Basaglia. Nous avons rencontré Julien Gourdin et Maïté Arthur membres du GEM des Canoubiés et organisateur de cette journée pour retracer ensemble l’action de Franco Basaglia.

Radio Là – Habiter

Souvenez-vous, en juin dernier : le groupe Radio-là s’est installé pour 3 jours de radio en direct au Cours Julien. On vous propose d’en réécouter un extrait sur la question d’habiter/é. Quand on vit avec des troubles psychiques, comment se loger, comment habiter ? Avec entres autres les association 1 chez soi d’abord, Le Marabout du 46, L’Orée du jour, Isatis, la fondation Abbé Pierre…

Familles_Gouvernantes

Où se loger, où aller en cas de perte d’autonomie ou au contraire si l’on est en mesure de quitter une structure médicalisée ? Entre l’hôpital et la solitude complète, il y a peut-être d’autres chemins : une association Famille Gouvernante tente d’en emprunter un. Montée par l’UDAF ( l’Union Départementale des Association Familiale) cette association a créé 9 appartements partagés. Dans chaque lieu, une gouvernante est là pour organiser repas et vie quotidienne. Rencontre dans le premier appartement marseillais, ouvert il y a 10 ans, avec un habitant, la gouvernante et les deux responsables de l’association.

Travailler_et se_Loger

Retour sur le colloque « Travailler et se loger » organisé à Marseille à l’occasion de la SISM. Des expériences évoquées, notamment dans le cadre de l’accompagnement, des soins, de la réhabilitation.. Pour en discuter nous avons reçu Jonathan et Amandine du CMP Saint Barnabé, Roxane et Amel, éducatrice spécialisée et éducatrice technique au sein de l’atelier thérapeutique Belle de Mai, ainsi que la sociologue Emmanuelle Héllio (par téléphone) qui représentait la plateforme IN CITTA.