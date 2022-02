Roadmovie Hyperlocal par Ici-même [Gr.]

Road Movie Hyperlocal est un film-expérience réalisé par Ici-Même [Gr.].

Depuis la Kino Fabrik, on embarque et on dérive… dans les mots d’Anne Parian et de son livre La Chambre du milieu (P.O.L – 2011), dans les images-souvenirs de l’enfance, et dans un grand paysage arpenté à pied et à vélo lors de Lecture par Nature.

Se souvenir, c’est comment ? Les images photographiques sont-elles (vraiment) nos souvenirs ?

> Retrouvez la performance du collectif Ici-même, dans l’Art de l’écoute.

(captation réalisée à la médiathèque de Pertuis).

Roadmovie Hyperlocal, est une dérive.

Une dérive à bicyclette ou à pied entre Pays d’Aix et Durance en quête de conversations et de rencontres, avec un livre dans la poche : “La chambre du milieu” de Anne Parian.

La Kino Fabrik – lieu de tournage ambulant – s’arrête et se déplie.

Souvenirs, gestes et mots de l’enfance deviennent images, sons, et enfin un film.

C’est Road Movie Hyperlocal, par le collectif Ici-même…

> Rencontre avec l’autrice Anne Parian, et son livre “La chambre du milieu”.

Un livre qui a accompagné le collectif Ici-même dans son Road-movie Hyperlocal, dans le cadre de Lecture par Nature.

Le livre et le paysage dialoguent.

Sous la forme d’une conversation radiophonique à la médiathèque Anne Sylvestre de la Roque d’Anthéron, l’écriture d’Anne Parian se dévoile…

Équipe de réalisation de Road Movie Hyperlocal /Ici-Même [Gr.]

Mise en onde : Jean-Baptiste Imbert / Radio Grenouille (88.8)