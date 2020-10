Rencontre entre le collectif Friche Verte et Jean-Luc Brisson

Jean-Luc Brisson est artiste et paysagiste. Il dirige le département des arts plastiques à l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, a réalisé de nombreuses expositions et encadre ses étudiants notamment sur des jardins d’application situés pendant plusieurs années à la Friche Belle de Mai, à Marseille. Les jardins des rails, également situé à la Friche, et conçus avec David Onatzky, sont proposés aux habitants du quartier.

