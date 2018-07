Rencontre avec le producteur marseillais Donarra

Loïc Bodjollé, DJ et producteur marseillais, puise danse le post punk et la techno pour énérgiser les nuits phocéennes depuis quelques années. Membre de la grande famille Metaphore Collectif, il oscille entre house et sonorités industrielles selon les projets qu’il met en avant : Donarra, Cardinal & Nun, Elysée, Eee.

En Juin 2018, nous l’avons rencontré au Bon Air Festival, alors qu’il se produisait en B2B avec la DJ Myako. L’occasion de découvrir son parcours, ses influences plus ou moins secrètes et de parler des nuits marseillaises affolées par le Metaphore Collectif.

Interview Donarra

Production : Quentin Tenaud Montage : Alice Krief Musique : Donarra - Illusion / Donarra - Digitale Confusion / Donarra - L'éternel Poséidon