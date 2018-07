Rencontre avec le Collectif Paillettes

Depuis 2017, le collectif Paillettes apporte à Marseille son lot de soirées complètement dingues. Ce sont eux qui se décrivent encore le mieux : « Un collectif d’artistes déchaînés prêt à vous offrir la dose de transpiration et de strass indispensables pour faire des nuits un espace de fête et de rencontre entre musiques, performances et scénographies scintillantes. »

En Juin 2018, nous les avons rencontrés au Bon Air Festival, alors qu’ils y proposaient performance, scénographie et DJ sets. L’occasion de découvrir l’histoire et la philosophie Paillettes, mais aussi de s’intéresser aux nuits marseillaises, à leur évolution et à la place qu’ils y tiennent.

Interview Paillettes

Plus d’informations sur les prochaines soirées Paillettes sur Facebook et Instagram.

Production : Quentin Tenaud Montage : Alice Krief Musique : Lëster - Take Me To Your Dreamz // Gargäntua - Des Lieux Associatifs Pour les Jeunes