Le 20 juin a été proclamée journée mondiale des réfugiés. Une occasion, comme une autre, de parler et de débattre de ces hommes et femmes qui se sont arrachés à leur pays, de l’accueil qui leur est fait ici ou là et de ce que cela dit de nous, de nos pouvoirs publics et de nos vies.

Un collectif de structures sociales et médico-sociales a organisé, à la Friche Belle de mai, une série de cafés-débats autour de ces thèmes. Des témoignages, des interventions, un banquet… Ces rencontres ont été co-animées par l’Association Osiris, association de soutien thérapeutique aux victimes de torture et de répression politique et Radio Grenouille.

Dans la matinée, sont venus dans nos studios plusieurs invités de cette journée: Joumana Maarouf, auteure du bouleversant Lettres de Syrie aux éditions Buchet/Chastel. Un recueil de lettres que cette institutrice a écrit depuis la Syrie entre mars 2012 et décembre 2013, pour décrire les débuts de la révolution, ses espoirs, mais surtout des scènes de la vie quotidienne, d’une violence et d’une barbarie inouïe, incompréhensible et inimaginable. Depuis mai 2014, Joumana Maarouf vit en France. Elle est venue accompagné de Lotfi Nia, interprète.

Deux spécialistes de la question étaient également présents: Christian Bruschi, avocat honoraire en droit des étrangers et professeur des universités et Muriel Mellon Mustafa, assistante sociale et bénévole à la Cimade.

Réfugiés. La vie, l’exil, l’asile – 20 juin 2017

Sélection musicale:

Ibrahim Maalouf – Maeva in Wonderland

Mashrou’ Leila: El Hal Romancy مشروع ليلى – الحل رومانسى

Illustration: Peinture de l’artiste libanaise Zena Assi

Par Margaux Wartelle