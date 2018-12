eRikm / Lucien Gaudion, un tour à Reevox-NH

A l’occasion de REEVOX-NH, plateforme dédiée aux arts et musiques électroniques, improvisées et expérimentales, micro tendu vers deux des artistes programmés pour cette session 2018 : eRikm et Lucien Gaudion.

> eRikm, son studio, sa discothèque, les sons de la Grande Guerre et What is Ours, pièce en collaboration avec le danseur irlandais Colin Dunne

eRikm – portrait Reevox – décembre 2018

> Lucien Gaudion, au studio du GMEM, entouré de Hauts Parleurs « greffés » et de percuteurs imprimés

Lucien Gaudion – portrait Reevox – décembre 2018

REEVOX-NH est proposé par le GMEM, centre national de création musicale de Marseille, du 13 au 22 décembre 2018.

Bientôt sur Grenouille : une résidence d’écoute eRikm !

Une traversée de ses univers sonores en 6 rendez-vous, le dimanche soir, dans l’Art de l’écoute.

Réalisation : Jean-Baptiste Imbert

Diffusion du 03 au 13 décembre 2018