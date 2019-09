Red Plexus invite Zora Snake

Christine Bouvier & Rochdy Laribi, couple fondateur du festival Préavis de Désordre Urbain, invitent le danseur & performeur camerounais, Zora Snake.

Vendredi 13 septembre, de 19h à 23h, à la Friche Belle de Mai, l’association Red Plexus enterre le festival de performances indisciplinaires, Préavis de Désordre Urbain, dont la treizième et dernière édition sera une cérémonie de funérailles performée et participative.

Le lendemain, samedi 14, c’est une résurrection, avec l’acte de naissance du festival Plexus Rouge, sous la forme d’un parcours festif de 19h à 23h, toujours au 1er étage de la Friche. Et enfin de 23h à 2h, place à Plexus Nuit, avec les DJ set des Wicked Girls, dans la salle Seita de la Friche.

Par Mario Bompart.