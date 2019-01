À Radio-Là, nous sommes curieux. À Radio-Là, nous aimons rencontrer, échanger.

Alors lorsque l’artiste vidéaste Emmanuel Vigier, qu’on avait déjà croisé lors de nos aventures, nous a parlé de l’atelier qu’il mène au C.M.P de Sainte-Marguerite, entre arts plastiques et vidéo, autour du thème de la peau, ça nous a emballés.

Et hop, on rebondit sur la petite phrase « de la peau aux appeaux » et on parle des chants d’oiseaux, et bim, deux d’entre nous vont enregistrer du son dans un de leurs atelier, chez une tatoueuse, et pouf, nous leur proposons une séance d’écoute sur ces thèmes, la peau et les appeaux, dans un de nos ateliers à l’atelier-studio d’Euphonia, et pam, on dit que l’émission de l’hiver racontera tout cela.

Cette émission de l’hiver, elle est en direct, dans les studios de Radio Grenouille, le 20 décembre 2018. Les Radio-Là sont -presque- au complet, des usagers du CMP Sainte-Marguerite sont avec nous, des usagers du GEM Paranthèse, et d’autres du GEM Léo sont venus nous écouter, de l’autre côté de la vitre.

Nous avons 1h, des sons à partager, des paroles à livrer, et c’est parti, on peut la réécouter ici :



Radio-Là – L’émission de l’hiver : La peau, l’appeau, po po po

Pour écouter d’autres émissions réalisées par Radio-Là, atelier d’expression et de pratiques radiophoniques avec des usagers de la psychiatrie, des soignants et des professionnels de la radio, c’est sur le site Radio-Là.fr !

Et on se retrouvera avec les participants de l’atelier arts plastiques et vidéo du C.M.P de Sainte-Marguerite au printemps prochain avec une émission de Radio-Là en public, quelque part à la Friche Belle de Mai…