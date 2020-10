À l’écoute de Radio actoral vous serez en lien avec toute l’actualité du festival actoral en direct et en public depuis Montévidéo. Un temps radiophonique alliant des créations sonores, des débats thématiques, un regard sur l’actualité artistique, des performances littéraires, musicales … Un paysage sonore qui dresse le portrait artistique d’une ville en pleine rentrée culturelle : www.actoral.org/radio-actoral

Tous les samedis Radio actoral sera canadienne. Trois villes : Montréal, Ottawa et Rouyn-Noranda, où se déroule habituellement l’édition canadienne d’actoral, seront cette année en direct et en écoute depuis Montévidéo et nous feront entendre à leur tour une actualité artistique en correspondance avec le festival actoral Marseille.