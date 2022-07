Raconte-moi: les collégiens d’Elsa Triolet explorent le théâtre

Raconte-moi est un projet d’action culturelle et artistique lancé par La Criée – Théâtre National de Marseille, avec Radio Grenouille, Eloquentia et une équipe enseignante pluridisciplinaire du collège Elsa Triolet.

La médiation culturelle c’est quoi ? Explorer sa voix, son rapport à l’autre, rencontrer une œuvre, des artistes et fabriquer des formes créatives de transmission.

Autant d’interrogations que traverse la classe de 3èmeB du collège Elsa Triolet avec le projet Raconte-moi.

L’objectif ? Devenir les médiateurs et médiatrices du spectacle Contre-enquêtes, mis en scène par Nicolas Stemann, d’après le roman Meursault contre-enquête de Kamel Daoud, programmé au Théâtre de La Criée, du 26 au 28 avril 2022.

Immersion dans le cheminement des élèves à travers des approches historiques, musicales et littéraires associées au spectacle.