Questions de Danse, le corps en question

Le 13ème édition du festival Questions de Danse se tient du 29 septembre jusqu’au 19 octobre à KLAP, maison pour la danse.

À cette occasion, radio Grenouille a reçu Michel Kéléménis, directeur de KLAP entre autres, et Matthieu Hocquemiller, danseur chorégraphe, fondateur de la compagnie À contre poil du sens, pour présenter ce porte bonheur d’édition. Sont abordés lors de cette émission la question du lien entre une troupe et une structure, l’exploration des définitions et incarnations du genre, la mise du corps en question (car c’est le sous titre du festival).

Réalisation : Sébastien Geli

