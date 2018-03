Quelle représentation des quartiers populaires au cinéma ?

Naim Ait Sidhoum et Soufiane Adel sont réalisateurs. Ils ont tous deux ont grandi ou vivent dans des quartiers dits « populaires »: Soufiane Adel à Champigny Sur Marne, en région parisienne et Naim Ait Sidhoum à la Villeneuve, en banlieue de Grenoble.

Dans leur désir de faire du cinéma, il y a l’envie de représenter des lieux et des gens qui composent leur quotidien, d’une manière plus juste que ce qu’ils peuvent voir sur les écrans. De cette démarche naît de nouvelles formes cinématographiques. Mais la question de la production et du financement reste un obstacle majeur, face à des institutions valorisant certains types de représentations…

La Grenouille a rencontré ces deux réalisateurs à l’occasion de la fête du court-métrage et de la Masterclass « représentation des quartiers populaires dans le court métrage », organisée par Des Courts L’après-midi.

Production : Quentin Tenaud