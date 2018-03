Quand le numérique rencontre le #Vivant

Une marionnette robot et végétalisée, qui danse avec des scientifiques : c’est ce que l’on verra samedi 31 mars, dans le spectacle Uber Beast Machine au théâtre Massalia. Ce dernier, avec la complicité de Zinc et la Méta-carpe approfondit cette expérience avec une journée entière, #Vivant, consacrée à la question du rapport entre numérique et vivant.

Rencontre avec Emilie Robert, directrice du théâtre Massalia, et Michael Cros, créateur de cette Uber Beast Machine pour parler de la relation Art-Science, de notre rapport au numérique, des intelligences artificielles, et plus encore.

Tout le programme sur : http://www.theatremassalia.com/evenement/vivant/

Production : Quentin Tenaud