PROMENADE SONORE ET VEILLÉE RADIOPHONIQUE EN PROVENCE VERTE #2

Depuis la rentrée, nous arpentons un petit bout de la Provence Verte… 3 artistes, inspirés par des habitants de Tourves, de Correns et de Barjols, fabriquent des promenades sonores qui s’inaugurent avec tous, casque sur les oreilles et pieds en mouvement sur les chemins, et donnent lieu à 3 veillées artistiques et radiophoniques pour partager la musique de l’un et la parole de l’autre, les grandes et les petites histoires…

La fabrication de ces promenades se réalise au fil de rencontres avec des habitants qui partagent avec les artistes leur connaissance, leur lien, leur attachement, leur curiosité pour leur territoire.

Le 31 mars, c’est à Correns que s’est inaugurée la promenade réalisée par Baltazar Montanaro et Jean-Baptiste Imbert « Transmissions »

Pour vos pieds et pour vos oreilles on trouve la promenade à cette adresse

http://www.promenades-sonores.com/audioguide/promenade-sonore/transmissions

Une promenade est un moment à vivre, rendez vous au village, avec le petit fichier téléchargé sur votre lecteur mp3, toutes les indications sont sur le site.

Et au retour de votre promenade, n’hésitez pas à prolonger la rencontre en écoutant la veillée.