PROMENADE SONORE ET ECOUTE PARTAGEE EN PROVENCE VERTE #3 BARJOLS

Depuis la rentrée, nous arpentons un petit bout de la Provence Verte… 3 artistes, inspirés par des habitants de Tourves, de Correns et de Barjols, fabriquent des promenades sonores qui s’inaugurent avec tous, casque sur les oreilles et pieds en mouvement sur les chemins, et donnent lieu à 3 veillées artistiques et radiophoniques pour partager la musique de l’un et la parole de l’autre, les grandes et les petites histoires…

La fabrication de ces promenades se réalise au fil de rencontres avec des habitants qui partagent avec les artistes leur connaissance, leur lien, leur attachement, leur curiosité pour leur territoire.

C’est au mois de mars que nous avons commencé à travailler sur la fabrication de celle de Barjols avec Christophe Modica son réalisateur, accompagné d’un petit groupe d’habitants, tous engagés dans la vie de leur village, Richard, Cathy, Martin, Roland et les amis sont des activistes du lien social et de la culture. Ils nous ont éclairés, soutenus, ce qui nous a permis de nous questionner…

La canicule de juin nous a fait reporter l’inauguration de la promenade « Je suis là où je dois être »au Dimanche 22 septembre, si vous n’étiez pas là vous pouvez maintenant la faire quand vous voulez en allant, là :

http://www.promenades-sonores.com/audioguide/promenade-sonore/je-suis-la-ou-je-dois-etre

Après l’expérience d’écoute intime que génère une promenade, c’est une écoute partagée qui nous a réuni entre sons enregistrés et live. Et nos oreilles se sont étirées dans les courants et apaisées sous les gouttes…